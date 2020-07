Wunderbares Regatta-Wochenende

Reduziert aufs Segeln“ – unter dieser Überschrift lässt sich das Geschehen von Donnerstagabend bis Sonntagmittag, organisiert vom Lübecker Yacht-Club, zusammenfassen. Mit einem Kleinstteam um LYC-Regattachef Jens Kath und die Wettfahrtleitercrew von Uwe Wenzel hatten die Regattaverantwortlichen die Langstrecke Travemünde-Fehmarn-Travemünde sowie die drei Mittelstreckenrennen in der Lübecker Bucht auf die Beine gestellt. „Das war natürlich ehrgeizig vom Ablauf. Aber es hat gut funktioniert, da wir uns beim Auslegen von Bahnmarken reduziert und feste Seezeichen genutzt haben“, berichtete Jens Kath.

Während die Regatta Rund Fehmarn dabei in ihrer Kurslegung per se definiert war, bedurfte es bei den Seedreiecken etwas Knobelarbeit, um alle Elemente des Segelns zu berücksichtigen. „Die Kurse gingen aber gut auf. Wir hatten schöne Am-Wind- und auch Spinnakerkurse“, so Kath. So gab es viel Lob von den Teilnehmern. Und wenn es dann an einigen Stellen doch etwas hakte, wie beispielsweise bei der Auswertung, da nicht alle Messbriefe der Yachten auf dem aktuellsten Stand waren, dann hatten die Crews dafür Verständnis. Kath: „So ist das eben, wenn das Feintuning noch nicht da ist. Normalerweise wären wir zu dieser Zeit ja schon eingespielt und alle Daten hätten vorgelegen.“ Corona hat aber auch hier ein paar Spuren hinterlassen.