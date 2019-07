Staande Mastroute Nördlicher Teil: Häfen & Reisetipps

Groningen Es gibt zahlreiche Liegeplätze in der belebten Studentenstadt. Empfehlenswert ist der Oosterhaven (Tel. 050-3140892), der am Eingang zur Altstadt auf der rechten Seite liegt und 70 Gastplätze bietet. Der VVV, Grote Markt 25, Tel. 050-3139741 informiert über die vielen Sehenswürdigkeiten.

Delfzijl Vor dem Eingang zum Eemskanaal liegt im Seehafen der Segelclub Neptunus, der 50 Gastlieger beherbergt. Diesel ist am Ende des Docks erhältlich. Ein weiterer, gezeitenunabhängiger Hafen befindet sich auf der Binnenseite zur Schleuse.

Zoutkamp

… ist ein urig-gemütliches Fischerdorf, das bis zum Bau des Lauwersmeerdeiches an der damals noch zur Nordsee offenen Lauwerszee lag, und einen Stopp wert. Das Sperrwerk schützte Groningen gegen Sturmfluten. Der Passantenhaven an der Nordseite des alten Binnenhafens bietet Strom, Wasser, eine Bootstankstelle und das gemütliche Restaurant ‚ZK 86‘. Mithin ein Logenplatz am Eingang zum Lauwersmeer.

Dokkum

Der kleine Hafen zwischen den beiden Windmühlen bietet nettes Flair, aber kaum Serviceeinrichtungen. Um die auf zwei Terpen gelegene Altstadt zu erkunden, bietet sich der schöne Rundwanderweg entlang der alten Festungswälle an. Besonders das ‚Admiraliteitshuis‘ von 1652 lohnt.