Großes Liga-Finale vor Glücksburg

In den fünf bisherigen Erstliga-Acts in dieser Saison (Starnberger See, Bodensee, Travemünder Woche, Berlin, Kiel) haben die Berliner eindrucksvoll ihre Klasse unter Beweis gestellt. Nach drei Event-Siegen und zwei vierten Plätzen reicht ihnen in Glücksburg der drittletzte Platz, um die Verfolger vom Bayerischen YC auf Distanz zu halten. Weitere Mannschaften, auch der drittplatzierte WV Hemelingen und der NRV auf Rang vier, können nicht mehr in den Titelkampf eingreifen. Diese vier Mannschaften sind auch die ersten Anwärter für die Champions-League-Plätze, da der fünftplatzierte SMC Überlingen bereits weitere fünf Punkte Abstand zum Führungsquartett hat. „Wir wollen die Meisterschaft gewinnen“, spornt VSaW-Steuermann Tim Elsner, der zusammen mit Carl Naumann, Elias Rothe und Max Salzwedel im Finale segelt, sein Team an. „Wir sind heiß und freuen uns auf spannende Rennen.“

Spannung ist am Tabellenende der Ersten Liga garantiert. Während der Klub am Rupenhorn, der im vergangenen Jahr noch für positive Überraschungen gesorgt hatte, bereits für die Zweite Liga planen kann, und auch die SG Lohheider See nicht mehr zu retten, dürfen der Mühenberger SC und die SKW Bremen noch hoffen.