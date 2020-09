Überraschung und Comeback vor Kiel

Vom ersten Tag an dominierte der Münchner Yacht-Club den vierten Spieltag der Saison. Das Team von One Kiel beendete die Regatta auf Platz zwei und ist damit wieder in den obersten Rängen vertreten. Auch der NRV erreichte mit Rang 3 erneut das Podium. Damit verteidigte der Rekordmeister seine Gesamtführung und wird in zwei Wochen als Gastgeber des Saisonfinals versuchen, nach einem Jahr Pause wieder die Meisterschale nach Hamburg zu holen.

Bei herausfordernden Bedingungen mit Leichtwind am Freitag, Nordwestwind von über 17 Knoten am Samstag und nur schwachem Wind am Finaltag zeigte das junge Münchner Team die gesamte Regatta über konstant starke Leistung. „Für den Sieg war es bis zum letzten Rennen eng für uns und erst nach dem Zieleinlauf konnten wir realisieren, was wir aufs Papier gebracht haben. Mit Manuel Wunderle haben wir einen Steuermann, der für solche Rennen die notwendige Ruhe mitbringt – wir haben uns dieses Wochenende als Team extrem gut ergänzt“, berichtete MYC-Taktiker Julius Neszvecsko.