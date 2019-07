Kompaktes Programm: Zypern vorn

Am Morgen schien es, als würde es ein erneut schwieriger Tag auf der Ostsee für die Travemünder Woche werden. Doch gen Nachmittag setzte sich die Seebrise durch und ermöglichte in allen Klassen ein kompaktes Programm. Gesamt-Wettfahrtleiter Anderl Denecke war am Abend entsprechend zufrieden: „Super! Ich denke es geht morgen so weiter.“

IDM der J/70

Zum Start in die Deutsche Meisterschaft der J/70 setzte sich zunächst einmal die unter zypriotischer Flagge startende Mannschaft von Sergei Dobrovolskii an die Spitze. Das professionell aufgestellte Amaiz Sailing Team ist intensiv auf Regatten im gesamten Mittelmeer-Raum unterwegs. Zuletzt tauchte die Mannschaft auch bei der Euro auf dem Gardasee auf und segelte dort auf den 23. Platz. „Die sind schon sehr gut“, sagte Björn Beilken (Bremen), der aktuell auf dem dritten Platz liegt. „Für uns ist ein gutes Ergebnis, da wir bei leichtem Wind nicht so schnell sind.“ Die Formkurve zeigte entsprechend mit der zunehmenden Thermikbrise nach oben. Mit dem zehnten Platz zum Auftakt und dem Tagessieg zum Abschluss schoben sich Beilken und seine Crew in eine gute Position für den weiteren Verlauf der Deutschen Meisterschaft. „Im ersten Rennen mussten wir beim Start am Pin-End hinter den anderen auf Steuerbord lossegeln. Das zweite Rennen war mit Rang sechs dann schon okay, und in der letzten Wettfahrt hat alles geklappt.“ Jetzt wollen Beilken und Co die Kieler Woche umdrehen. Dort führten sie bis zum letzten Tag und rutschten dann noch von der Spitze. Nun sind sie die Verfolger, hinter den führenden Zyprioten und der Mannschaft von Michael Grau (Hamburg).

Das Trave Race der J/70 am Abend gewannen der Schweizer Christian Sprecher und Dennis Mehlig vom Bodensee.