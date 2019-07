Es wurde eng, es wurde laut, es war nichts für schwache Nerven: Der Start zur Langstrecke zur Deutschen Meisterschaft der Zweihand-Crews war ein Krimi auf des Messers Schneide. Elf Yachten tummelten sich kurz vor 17 Uhr auf der Enge zwischen Travemünde und „Passat“, um die beste Startposition zu ergattern. Sie kämpften um jeden Millimeter – wohlwissend, dass noch über 100 Seemeilen und damit rund ein kompletter Tag harter Wettkampfsport vor ihnen liegen. Fahrtensegler und Luxus-Yachteigner sorgten mit ihrem unerwarteten Auftritt dafür, dass das Gedrängel eine zusätzliche Würze erhielt.







Gleich mit dem Start in eine lange Nacht zeigte sich, dass die Teilnehmer zur Premiere einer Deutschen Meisterschaft in der Disziplin Offshore Double Handed gierig auf den Eintrag in die Geschichtsbücher des Deutschen Segler-Verbandes sind. Spätestens mit dem Einholen des „Blauen Peter“ (Ein-Minuten-Signal) auf dem Startschiff gab es kein Halten mehr. Unter Backbordbug rauschte die halbe Flotte vom Passathafen kommend auf den Startpoller an der Travepromenade zu. Dort aber lauerte die andere Hälfte der Yachten, um eng an der Küste über die Linie zu ziehen und mit einem langen Kreuzschlag aus der Trave zu kommen. Gebrüll war programmiert, hektische Wendenmanöver wurden eingeleitet. Wenige Sekunden vor dem Start schien sich alles aufzuklaren, als eine Fahrtenyacht unter Motor unbeirrt die Trave hinaufzog und auf die startenden Rennyachten zuhielt. Im letzten Moment legte die Schiffsführerin den Rückwärtsgang ein, die Fahrtenyacht verschwand kurzzeitig im Gewimmel der Segel, tauchte danach aber wieder auf. Ohne Schrammen gingen die IDM-Crews auf Kurs, lieferten sich danach noch einige Kreuzduelle, um schließlich die Trave zu verlassen und in Richtung offene Ostsee zu entschwinden.