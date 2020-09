Laser Europa Cup ein voller Erfolg

Der Laser Europa Cup Warnemünde ist heute nach vier Segeltagen zu Ende gegangen. „Wir sind voll zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung“, resümiert Ralf Bergel aus dem Organisationskomitee und Chairman der Warnemünder Woche. „Die Segler sind froh, endlich wieder segeln zu können, denn Corona hat die Regatta-Saison in diesem Jahr weitestgehend verhindert. Von daher möchten wir an dieser Stelle nochmal unserem Partner WIRO und der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde danken, die es ermöglicht haben, dass wir dieses Event auf die Beine stellen konnten.“ Wettertechnisch war alles dabei. Von zu viel Wind bis Flaute, die Segler mussten ihr gesamtes Können aufbieten, um auf der Ostsee vor Warnemünde zu bestehen. Insgesamt haben 93 Seglerinnen und Segler aus acht Nationen, unter strenger Beachtung der Hygieneregeln, am Laser Europa Cup Warnemünde teilgenommen.

Fast 100 Boote gingen an den Start. Foto: WSC

Laser Radial:

Theresa Wierschin aus Greifswald hat den Laser Europa Cup Warnemünde in der Klasse Laser Radial nach insgesamt sieben Wettfahrten gewonnen. Die 21jährige konnte sich gegen eine extrem starke Konkurrenz durchsetzen. Auf Platz zwei beendete Pia Kuhlmann (Wunstorf) die Regatta. Auf dem dritten Platz folgt Hannah Anderssohn aus Rostock. Insgesamt gingen 57 Boote an den Start.