Laser Europa Cup in Warnemünde

Die Warnemünder Woche musste dieses Jahr coronabedingt ausfallen, doch können sich zumindest die Laser-Segler über ein Top-Event in Warnemünde freuen. „Der Laser Europa Cup ist für die Warnemünder Woche ein Kern-Highlight und dank der Unterstützung unseres Partners WIRO können wir ihn dieses Jahr auch außerhalb der abgesagten Warnemünder Woche stattfinden lassen“, sagt Peter Ramcke, Sportdirektor der Warnemünder Woche. Der Laser Europa Cup profitiert nicht zuletzt von der vorhandenen Infrastruktur, der langjährigen Erfahrung der Warnemünder beim Veranstalten von Segel-Großevents und einem der besten Segelreviere direkt vor der Haustür. Die gesamte Organisation hat in Warnemünde das Ziel, den vielen Seglerinnen und Seglern ein bestmögliches Segelerlebnis zu bieten. „Die Segler stehen bei uns einfach im Mittelpunkt. Das ist normalerweise bei der Warnemünder Woche so, und das ist genauso auch beim Nachholtermin des Laser Europa Cups der Fall“, so Peter Ramcke.

Der Laser Europa Cup ist eine Nachwuchsveranstaltung, die allen Seglern ab 12 Jahren in den Laser-Klassen Standard, Radial und 4.7 offensteht. Die Laser-Segler werden in verschiedenen Kategorien, je nach Alter gewertet. So gehen normalerweise jedes Jahr hunderte Laser-Segler im Europa Cup an den Start. In diesem Jahr ist das Starterfeld kleiner. 110 Seglerinnen und Segler haben bisher gemeldet. Vor allem das Feld der Laser Radial Frauen ist aber extrem stark besetzt.