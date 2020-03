A.W. Niemeyer neuerdings mit Solo-Geschäftsführer

Christoph Steinkuhl (57) ist bei der A. W. Niemeyer GmbH, Hamburg seit dem 1. November 2019 als Geschäftsführer für alle Bereiche mit Ausnahme des E-Commerce und der IT verantwortlich. Er leitet seit dem 1. März 2020 als alleiniger Geschäftsführer das gesamte Unternehmen A.W. Niemeyer.

Der bisherige zweite Geschäftsführer Stefan Dreyer, der die Bereiche E-Commerce und IT verantwortete, hat seine Tätigkeit als Geschäftsführer zum 29. Februar 2020 auf eigenen Wunsch beendet. In einer Pressemitteilung dankte AWN ihm für sein Engagement und seinen erfolgreichen Beitrag u.a. zur Weiterentwicklung des AWN-Webshops awn.de. Ab sofort hat der erfahrene Handelsprofi Christoph Steinkuhl alleinverantwortlich das Ruder bei AWN in der Hand .