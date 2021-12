Allpa wächst zur Allpa Marine Group

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Allpa eine solide Erfolgsbilanz mit stabilem Wachstum vorzuweisen und sich als wichtiger Akteur in der europäischen Freizeitschifffahrtsindustrie erwiesen. Dabei konzentrierte sich Allpa vor allem auf die technische Ausrüstung (70% des Angebots von 25.000 Einzelartikeln). Aufbauend auf diesem starken Fundament will die Allpa Marine Group (AMG) ehrgeizige Wachstumsstrategie umzusetzen. Mark Rutgers, der seine derzeitige Position auch in der neuen Allpa Marine Group beibehält, erklärt: „Für die nächste Phase unserer Entwicklung war es mir persönlich wichtig, dass wir einen Partner finden, der unsere Möglichkeiten erkennt, den Wert unserer Unternehmenskultur und unseres Stils versteht und diesen Weg mit uns weitergehen will. Ich freue mich, dass wir jetzt sehr gut positioniert sind, um den nächsten großen Schritt zu machen. Ich freue mich auf die vor uns liegende Reise.”

In den kommenden Jahren wird sich die Allpa Marine Group darauf konzentrieren, die Position in den Niederlanden und in Deutschland zu stärken und in Teile Europas zu expandieren. „Wir werden versuchen, unser Produktsortiment mit neuen Produktkategorien sowohl zu vertiefen als auch zu erweitern, wobei wir unserem starken technischen Know-how und der engagierten Kundenbetreuung, die unsere Kunden und Lieferanten von uns erwarten, treu bleiben“, so Rutgers, der auch Firmenübernahmen nicht ausschließt. Pieter van Nunen von Bencis Capital Partners erklärt: „Wir sind beeindruckt von dem organischen Wachstum, das Allpa in den letzten Jahren erzielt hat, und davon, wie sie sich eine Schlüsselrolle auf dem Freizeitschifffahrtsmarkt gesichert haben. Wir freuen uns sehr, Mark und das Team bei der Realisierung der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens unterstützen zu können.”