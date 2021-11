„Blue Innovation Dock“ auf der boot 2022

Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) kündigt ihre Teilnahme am Blue Innovation Dock mit einem hochrangigen politischen Panel über die Entwicklung eines nachhaltigen Küsten- und Meerestourismus an. Dabei geht es um die Ausweitung neuer und bestehender Reiseziele für den See- und Binnentourismus sowie um die staatliche Unterstützung für Jachthäfen und andere Bootsinfrastrukturen.

Das BID wird aktiv von der European Boating Industry (EBI) unterstützt und wird im kommenden Januar zum ersten Mal ein Zeichen für die Nachhaltigkeit setzen. Mit dem Forum wollen boot und EBI in einem besonderen Rahmen den Fokus auf neue, zukunftsorientierte Ansätze legen und Politik und Industrie zum Handeln und zur Entwicklung von Impulsen ermutigen. In einer eigenen BID-B2B-Lounge an der Bühne in der Halle 9 wird es Gelegenheit zum Networking bieten. Die Themen reichen von neuen Antriebssystemen bis hin zu Investitionsmöglichkeiten und nachhaltigem Bootstourismus sowie der zukünftigen Entwicklung der Infrastruktur von Marinas.

Zuvor hatte die boot Düsseldorf mit dem „ocean tribute“ Award gemeinsam mit der monegassischen Fürst Albert II Stiftung und der Deutschen Meeresstiftung einen Meeresschutzpreis ins Leben gerufen und nachhaltigen und visionären Projekten eine Heimat auf dem “love your ocean”-Stand in der Halle 11 auf der Messe gegeben. Sie ist damit wichtiger Innovationstreiber der Wassersportbranche und knüpft mit dem BID an diese Tradition an.