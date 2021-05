boot Düsseldorf: Meldeportal geöffnet

„Mit dem Restart der Wassersportbranche sticht auch die boot Düsseldorf wieder in See!“, freut sich Michelidakis und ergänzt „unsere Aussteller und Besucher können sich auf ein komplettes Programm zur boot 2022 freuen. Wir setzen jetzt die Segel und arbeiten mit Hochdruck daran, allen Wassersportlern gute Geschäfte, neue Kontakte und ein tolles Messeerlebnis bieten zu können. Wie wir eine Messe in diesen Zeiten für alle Teilnehmer sicher umsetzen werden, können alle Interessenten schon vom 28. August bis 5. September auf dem CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2021 erleben.“

Zwischen den Messen in Düsseldorf ist die boot auch digital sehr aktiv unterwegs. So wurde das beliebte Blauwasser-Seminar, organisiert von den Hamburger Fahrtensegel-Spezialisten Sönke und Judith Roever, kurzerhand mit großer Begeisterung der Teilnehmer online gehalten. Viele potenzielle Blauwasser-Segler konnten sich dabei intensiv auf ihre Törns durch Tipps und Anleitungen von Experten vorbereiten. Gemeinsam mit dem Verband der European Boating Industry (EBI) und dem deutschen Bundesverband Wassersportwirtschaft (BVWW) organisierten die Düsseldorfer das in der Fachszene viel beachtete digitale „International Breakfast Meeting“ unter anderem mit Beteiligung von Fachleuten aus der EU-Politik. Dort wurde die erste, von EBI, dem BVWW und der boot Düsseldorf in Auftrag gegebene, europäische Studie zu den Auswirkungen von Covid 19 auf die internationale Bootsindustrie vorgestellt. Aus den Untersuchungen, geleitet von zwei Absolventinnen der Jade Universität Wilhelmshaven, geht deutlich hervor, dass die Wassersportindustrie ein großes Potenzial hat und mit Optimismus auf die kommenden Jahre blickt.

Bei der Preisverleihung des ocean tribute 2021 ging die boot Düsseldorf ebenfalls neue, digitale Wege. So drehte das boot Team mit Unterstützung der bekannten Moderatorin Kristin Recke ein Video mit spannenden Sequenzen über die beteiligten Meeresschutzprojekte. Vor maritimen Hamburger Kulissen sprach Recke mit boot Präsident und ocean tribute Jury-Mitglied, Robert Marx, über die Entscheidung für den mexikanischen Preisträger Codemar und ließ sich vom Vorstand der Deutschen Meeresstiftung, Frank Schweikert, die Bedeutung des ocean tribute für den Meeresschutz erklären. Informationen zum ocean tribute und das Video mit der digitalen Preisverleihung gibt es hier: https://www.boot.de/ota.

Die Bewerbungen für den ocean tribute 2022 sind ebenfalls gerade gestartet. Interessierte Verbände, Institutionen oder Forschungseinrichtungen können ab jetzt Informationen zu ihren Meeresschutzprojekten hier https://oceantributeaward.boot.de/de/Jetzt_bewerben einreichen. Vielleicht sind sie dann im Januar 2022 als Sieger des ocean tribute auf der boot Düsseldorf dabei. Der Preis wird von der monegassischen Fürst Albert II Stiftung, der Deutschen Meeresstiftung und der boot Düsseldorf seit 2017 jährlich verliehen. Das Preisgeld für den Gewinner beträgt 20.000 €.