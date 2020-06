boot Düsseldorf: Online Anmeldung für Aussteller gestartet

Unser boot Team steht ebenfalls in den Startlöchern und unseren Ausstellern und Sportlern zur Seite. Es ist herrlich wieder den Blick aufs Wasser werfen zu können und dort Bötchen, Yachten und Boards zu sehen. Ob auf unserem Düsseldorfer Segelrevier am Unterbacher See, bei unseren Freunden in Kiel und Travemünde oder den Niederlanden sind Wassersportler mit Freude und Leidenschaft wieder in ihrem Element unterwegs. Wir wünschen allen Herstellern, Händlern und Sportlern für die kommenden Monate viel Mut und Stärke, aber auch ganz viel Spaß an ihrem Wassersport“, erklärt Messechef Werner Matthias Dornscheidt.

„Uns ist bewusst, dass die Wassersport-Branche derzeit in einer schwierigen Lage ist. Ich bin jedoch sehr zuversichtlich, dass dies mit Hilfe der boot Düsseldorf als Business-Plattform ähnlich positiv bewältigt werden kann wie die Krise in den Jahren 2008/2009. Auch damals haben die Hersteller wieder zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Geschäft zurückgefunden. Dies hat sich in den vergangenen Jahren, auch dank der boot, die ihren Ausstellern neue Absatzmärkte erschlossen hat, weiter positiv entwickelt. Insbesondere im Chartersegment sehen wir für die kommenden Jahre ein besonderes Wachstumspotential, ist es doch eine überaus individuelle und kontaktarme Urlaubsform, die dazu noch ein Höchstmaß an Spaß verspricht“, beschreibt boot Director Petros Michelidakis die Lage in der Wassersportbranche.

Das boot Team um Michelidakis ist mit bewährter Crew am Werk. Den Herstellern von Segel-, Motorbooten und Großyachten steht Arne von Heimendahl zur Seite, für die Bereiche Tauchen, Trendsport und Tourismus ist Viktoria Marx zuständig und für den Ausrüstungs- und Zubehörbereich ist Lena Beckmann Ansprechpartnerin. 365 Tage im Jahr ist das Portal www.boot.de mit aktuellen Informationen aus der Wassersportszene, den Highlights und Neuheiten sowie einer umfangreichen Datenbank mit fast 2.000 ausstellenden Unternehmen immer am Puls der Branche. Im www.boot.club finden Einsteiger, Wiederentdecker und Routiniers des Wassersports tolle Tipps. Und ganz nach dem Motto „nach der boot ist vor der boot“ gibt es hier das ganze Jahr über Aktionen und Gewinnspiele für die Mitglieder. 155.000 Menschen sind derzeit Mitglied im boot.club, der topaktuell auch auf seiner eigenen Facebookseite über seine Aktivitäten informiert.



Mit den Angebotsschwerpunkten Boote und Yachten, Motoren und Motorentechnik, Ausrüstung und Zubehör, Tauchen, Dienstleistungen, Kanus, Kajaks, Rudern, Surfen, Kitesurfen, Wakeboard, Windsurfen, SUP, Angeln, Maritime Kunst, Marinas, Wassersportanlagen sowie Beach Resorts und Charter ist die boot Düsseldorf der Informations- und Orderhotspot für Wassersportler.