Boot & Fun 2019: Segelsegment wächst weiter

Die Boot & Fun Berlin präsentiert in Europas größtem Binnen- und Wassersportrevier vom 21. bis 24. November 2019 alles, was Wassersportler begeistert. Erste Anlaufstelle für Segelbegeisterte ist die Halle 25 sowie zusätzlich in diesem Jahr die neue Eventhalle hub27. Ein ganz besonderer Hingucker auf der Veranstaltung ist die Beneteau Oceanis 30.1 mit ihrer Länge von knapp zehn Metern. Das Segelboot steht zusammen mit weiteren Top-Marken wie Bavaria und Jeanneau in der neuen Halle hub27. In der Segelhalle liegen die Boote an einer beeindruckenden Steganlage wie in einem Hafen und ermöglichen einen tollen Überblick über Segelboot- und Yachtneuheiten, darunter Marken wie Aira Boats, Bente Yachts, Germanboats, Haber Yachts, Karuboats, Maxus, Sunbeam und weitere. Die perfekte Ausstattung für jeden Segeltörn ist ebenfalls in der Halle zu finden und kann direkt vor Ort gekauft werden.

„Wer die Welt unter Segeln erleben möchte, findet auf der Boot & Fun Berlin das passende Segelboot und entsprechendes Zubehör“, so Daniel Barkowski, Projektleiter. „Die Vielzahl an nationalen und internationalen Ausstellern zeugt von der Bedeutung dieser boomenden Multimesse“, erläutert Barkowski weiter. In diesem Jahr ist die Messe so international wie noch nie. Insgesamt sind es Aussteller aus 16 Ländern, die die Messe in diesem Jahr begrüßt. Neu dabei sind Aussteller aus Irland, Kroatien, Litauen, Russland sowie der Slowakei. Eröffnet wird die Boot & Fun Berlin zusammen mit der Motorworld Classics Berlin, die erstmalig parallel stattfindet, am 20. November 2019 mit der Gala-Nacht der Boote & Oldtimer. Während der Gala-Nacht sind auf der Bühne des Yachtclubs Berlin-Grünau e.V. Olympioniken, Welt- sowie Europameister wie zum Beispiel Jochen Schüman, Bernd Jäkel, Peggy Bahr, Robert Stanjek und viele weitere zu erleben. Auch Erfolgstrainer Bernd Zirkelbach ist bei der Talkrunde mit dabei.