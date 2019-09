Boot & Fun Inwater wächst rasant

Die zweite BOOT & FUN Inwater in der Marina Havelauen in Werder (Havel) war ein Riesenerfolg. Rund 100 Boote aller Größen und Arten an den Stegen und an Land sowie zahlreiche Pagoden auf der langen Promenade mit maritimen Angeboten vom Kajak über Bootsmotoren bis zu exklusiven Watertoys sorgten bei sommerlichen Temperaturen für beste Stimmung bei Besuchern, Ausstellern und Organisatoren. Tausende Bootsbegeisterte besuchten vom 30. August bis 1. September 2019 die BOOT & FUN Inwater, die nach der erfolgreichen Premiere 2018 dieses Jahr sehr stark gewachsen ist. Die Schau mit exklusiven Marken und breiter Angebotspalette auf und am Wasser profitierte vom besonderen maritimen Flair der Marina Havelauen in Werder in einem der schönsten Wassersportreviere Deutschlands.

Die BOOT & FUN Inwater positioniert sich erfolgreich mit einer umfassenden Boots-Auswahl auf dem Wasser als Kickoff-Event zur Hallenmesse BOOT & FUN BERLIN im November. Die Schau in Werder präsentiert sich dabei eine der großen Inwater-Boat-Shows in Deutschland. „Boote in ihrer natürlichen Umgebung in einem der schönsten Reviere Deutschlands zu zeigen, ist der Schlüssel zum Erfolg der BOOT & FUN Inwater“, erklärt Daniel Barkowski, Projektleiter beider Bootsmessen. „Unser Konzept Schauen, Testen, Kaufen ging voll auf. Hier werden die Kontakte geknüpft, die nach der Messe und bei der BOOT & FUN Berlin im November zum Kauf führen.“