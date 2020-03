Click&Boat kauft Scansail

Als erste internationale Akquisition von Click&Boat soll der Deal den Start eines ehrgeizigen Expansionsplans über die Grenzen Frankreichs hinaus markieren und folgt auf die Akquisition von drei französischen Unternehmen. Das seit 1983 tätige Unternehmen Scansail hat sich aufgrund seiner Erfahrung auf dem Gebiet der Yachtcharter einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet und bedient einen treuen Kundenstamm von rund 100.000 registrierten Nutzern. Edouard Gorioux, Mitbegründer von Click&Boat, sagt: „Deutschland ist der drittgrößte Markt von Click&Boat und wächst rasant. Wir haben festgestellt, dass viele deutsche Kunden dazu neigen bei demselben Unternehmen zu bleiben, wenn sie mit dem Service, den sie erhalten, zufrieden sind. Deshalb haben wir uns entschlossen ein Unternehmen zu erwerben, das für seine kundenorientierte Mentalität und seine starke Marke bekannt ist.” Vor einigen Wochen nahmen die beiden Unternehmen gemeinsam an der boot Düsseldorf teil, der größten Indoor-Bootsausstellung der Welt.

Das sechsköpfige Team von Scansail wird, unter der Leitung des Firmenchefs Jochen Eschenburg, in seinem derzeitigen Büro in Hamburg in günstiger Lage nahe der Elbe bleiben. „Das Know-how von Click&Boat in allen digitalen Bereichen in Kombination mit unserer eigenen Erfahrung in der deutschen Bootsindustrie passen perfekt zusammen. Die Zusammenarbeit mit dem jungen und innovativen Team von Click&Boat wird uns dabei helfen auf dem Markt immer einen Schritt voraus zu sein. Als ich die Firmengründer Edouard Gorioux und Jérémy Bismuth und ihr dynamisches Team kennenlernte, wusste ich, dass diese Kombination aus Tradition und Innovation funktionieren wird.“, sagte Eschenburg. Innerhalb von zwei Jahren ist die Flotte von Click&Boat von 12.600 auf über 35.000 Boote in mehr als 50 Ländern gewachsen. Gleichzeitig hat das Unternehmen laut eigenen Angaben den Meilenstein von 200.000 Buchungen jährlich erreicht, wobei neue Märkte wie Australien, Brasilien und die Vereinigten Arabischen Emirate vielversprechendes Potenzial bieten.