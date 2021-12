Die boot Düsseldorf findet statt

Die Messe Düsseldorf hat in Absprache mit den Ausstellerbranchen sowie einer konsequenten Umsetzung der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW entschieden, die boot 2022 wie geplant vom 22. bis 30. Januar 2022 durchzuführen.

Orientiert an den Bestimmungen, die für den Einzelhandel gelten, dürfen nur Besucher, die der 2G-Regelung – geimpft oder genesen – entsprechen, das Messegelände zur Laufzeit der boot betreten. Zusätzlich ist in allen Hallen das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske Pflicht. Neueste Luftaustauschregulatoren sorgen darüber hinaus für eine regelmäßige Frischluftzufuhr in den Messehallen. Messechef Wolfram Diener: „Die Messe Düsseldorf trägt, sowohl den Ausstellern als auch der großen Wassersport-Community gegenüber, eine Verantwortung die boot 2022 stattfinden zu lassen. Da wir schon vor zwei Wochen unsere Zugangsregelungen hinsichtlich der 2G-Bestimmungen aktualisiert haben, liegen wir mit der boot 2022 auch unter den Regularien der aktuellen Coronaschutzverordnung voll auf Kurs. Mit unserem erprobten Hygienekonzept ‚PROTaction‘ werden wir allen Beteiligten eine sichere Messe bieten können. Die Zustimmung aus der Wassersportbranche für die boot 2022 ist gut. Wir werden auch 2022 wieder eine boot aufstellen können, die den Startschuss in die neue Saison gibt.“

Die Nichtteilnahme einiger Luxus-, Segelyacht- und Motorboothersteller sei zwar bedauerlich und für die Messe Düsseldorf objektiv auch nicht nachvollziehbar, ergänzt boot Project Director Petros Michelidakis. Jedoch habe man mit globalen Marktführern wie zum Beispiel Princess und Sunseeker bei den Luxusyachten, Bavaria Yachtbau als größter Sportboothersteller Deutschlands für Segel- und Motorboote und Hallberg Rassy bei den Segelbooten ein „volles Pfund in der Waagschale“ und biete den Besuchern eine großartige Bootsschau mit einem breiten Angebot. Michelidakis: „Wir freuen uns sehr über die gute Unterstützung unserer Freunde aus der Bootsindustrie. Auch unsere Partnerverbände, der Bundesverband Wassersportwirtschaft in Deutschland und auf internationaler Ebene die European Boating Industry, arbeiten mit großem Engagement und Begeisterung an der Planung einer erfolgreichen boot 2022“. Insgesamt dürfen sich die Düsseldorfer Messemacher über eine Unterstützung der ausstellenden Branchen freuen. Mitmachaktionen wie die Surfwelle „THE WAVE“, Wingsurfen und -Foilen auf dem 65m langen Aktionsbecken oder das Schnuppertauchen im neuen Tauchturm sind dank des mit Chlor desinfizierten Wassers ebenfalls sehr gut umsetzbar. Auf den Zuschauerplätzen gibt es eine Masken-Pflicht und die geforderten Abstandsregelungen werden konsequent eingehalten.