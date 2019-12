Dreisäulensystem im Doppelpack

Einkaufen liegt ihm im Blut, das beweist der berufliche Werdegang von Christoph Steinkuhl in beeindruckender Weise. Ob in Diensten der Tegut Supermarktkette, beim Nürnberger Bund Essen oder bei Tchibo – immer stand auch das Segment Einkauf in seinem Portfolio. Bei SEVERIN, der österreichischen XXXLutz und der Schweizer Handelsholding kamen Sales, Produktmanagement und Design dazu. Seit dem 1. November hat Steinkuhl nun bei A.W.Niemeyer als Geschäftsführer angeheuert. Ein Anruf seines alten Weggefährten Stephan Swinka gab den Ausschlag. Die Kroschke-Gruppe hält als Hauptgesellschafter 100 Prozent der AWN GmbH. „Die Aufgabe hat mich sofort gereizt“, so Steinkuhl, der bereits drei Monate nach dem Anruf die Arbeit in Hamburg aufnahm. „Nun lebe ich in der schönsten Stadt Deutschlands und arbeite in der schönsten Stadt Deutschlands“, so Steinkuhl, der von Freiburg als Wohnort und von Hamburg als Arbeitsstätte spricht.

Bei unserem ersten Treffen im AWN-Büro am Holstenkamp in Hamburg war der 57-Jährige gerade 72 Stunden in Diensten von AWN und hatte bereits ein strammes Programm hinter sich. „Natürlich habe ich mich vorher informiert, um gleich konstruktiv einsteigen zu können, und ich habe gute Kollegen und Fachleute an meiner Seite“, so Steinkuhl, dem mit Stefan Dreyer ein Geschäftsführer mit den Zuständigkeitsbereichen ECommerce und IT zur Seite steht. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Steinkuhl, da wir mit unseren unterschiedlichen Erfahrungen das Profil von AWN als Marktführer auf allen Kanälen mit Nachdruck verfolgen können“, so Dreyer.