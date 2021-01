Frischer Wind in der Segelwerkstatt Stade

Bereits vor 36 Jahren haben Britta und Jens Nickel die Segelwerkstatt Stade gegründet und zu einer der erfolgreichsten Segelmachereien in Deutschland aufgebaut. Erreicht wurde dieser Erfolg durch den konsequent hohen Qualitätsstandard, den kundenorientierten Service und die innovativen Forschungsprojekte mit dem Fraunhofer Institut, zusammen mit dem Unternehmen Dimension Polyant und weiteren Partnern. An dem Qualitätsversprechen hat sich nach all den Jahren nichts geändert: Alle Segel der Segelwerkstatt werden im Werk in Stade hergestellt.

Schon vor fünf Jahren wurde der erste Schritt für einen Generationswechsel eingeleitet. Der damals 28 jährige Mitarbeiter Klaas Simon wurde Teilhaber der Segelwerkstatt Stade GmbH. Klaas Simon bringt das handwerkliche Wissen und die nötige Segelerfahrung mit. Seit einigen Jahren ist Simon für die technischen Abläufe sowie die Organisation der Werkstatt verantwortlich.