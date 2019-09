Interboot

Gute Stimmung am ersten Interboot-Wochenende

Wassersport in all seinen Facetten zeigte die Interboot rund 29 000 Besuchern am ersten Wochenende. 468 Aussteller legten am Samstag ab und haben bis Sonntag, 29. September 2019 zahlreiche Bootspremieren, Trends, Zubehör und Mitmachmöglichkeiten an Bord.