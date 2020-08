Le Grand Pavois abgesagt

Die nächste Messe in Frankreich gab heute bekannt, dass sie in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Die Le Grand Pavois in La Rochelle sollte eigentlich vom 29. September 2020 bis zum 4. Oktober 2020 stattfinden. Doch aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Coronapandemie sahen sich die Veranstalter gezwungen, die Messe heute abzusagen.

Grund sei die seit dem 11. August in Frankreich geltende Grenze von 5000 Menschen bei Veranstaltungen. Die Veranstalter hatten seit März einem Hygienekonzept gearbeitet, um die Veranstaltung so sicher wie möglich zu gestalten. Die Hallen wurden aus den Plänen gestrichen, auf dem Gelände sollten “Einbahnstraßen” entstehen und nur eine bestimmte Anzahl überhaupt zur gleichen Zeit eingelassen werden. Masken und Desinfektionsgel wurde ebenfalls beschafft, um die Besucher und Aussteller zu schützen.