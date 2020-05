METS mit neuer Führung

Niels Klarenbeek ist 42 Jahre alt und seit Jahren Wassersportler. In seiner Freizeit segelt er mit seiner Frau und zwei Kindern auf den friesischen Seen. Klarenbeek hat Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Hanze studiert und hatte verschiedene Funktionen im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung inne, darunter fünf Jahre Vertrieb für die weltweit führende Fachmesse für Prozess-, Trink- und Abwasser Aquatech. Neben der METSTRADE wird Niels Klarenbeek auch eng mit IBEX zusammenarbeiten. IBEX ist die größte technische Fachveranstaltung der Schiffsindustrie in Nordamerika. „Ich arbeite seit mehreren Jahren eng mit Niels zusammen und habe großes Vertrauen in ihn”, sagt Bas Dalm, Executive Vice President für Ausstellung und Vertrieb bei RAI Amsterdam. „Er ist ein Konnektor, sieht Chancen und mit seiner Ausstellungserfahrung und Leidenschaft für die Branche hat die maritime Freizeitbranche einen starken Botschafter.” Niels Klarenbeek: „Ich freue mich sehr, diese Gelegenheit erhalten zu haben, Direktor der METSTRADE zu werden. Ihr weltweit anerkannter Ruf, das umfassende Konzept unter einem Dach und die einzigartige Atmosphäre sind Facetten, die ich über viele Jahre hinweg respektiert habe.” Klarenbeek hat seine neue Position am 14. April angetreten.

www.metstrade.com