Privilège verstärkt Verkaufsteam

“Da Privilège im Jahr 2020 zwei Weltpremieren feiern wird, könnte der Zeitpunkt für den Beginn meiner neuen beruflichen Herausforderung nicht besser sein. Ich arbeite seit vielen Jahren in der Katamaran-Industrie, was mir die Zuversicht gibt, mich erfolgreich in diese prestigeträchtige Werft einbringen zu können”, sagte Anna Nowotarska bei ihrem ersten Besuch auf der Werft in Les Sables d`Olonne, Frankreich.

Die deutsche Großserienwerft Hanse Yachts hatte Privilege im Sommer 2019 übernommen.