„reboot“ unterstützt die Wassersport- und Bootsbranche

Die Verlängerung der Partnerschaft mit der boot Düsseldorf ist ein wichtiger Grundstein zur Festigung der europäischen Bootsindustrie. In diesen schwierigen Zeiten wird die boot zum ‚reboot‘ der Industrie einen besonderen Beitrag leisten. Dies gibt der Bootsbranche wieder die Chance, ihre Innovationen und technischen Weiterentwicklungen einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren. Wir freuen uns sehr über die weitere Zusammenarbeit mit Petros und seinem Team“, sagt Philip Easthill, Generalsekretär der European Boating Industry.

„Die weitere Zusammenarbeit mit EBI ist für die boot Düsseldorf ein Garant für ihren internationalen Erfolg. Mit ihr halten wir auch zwischen den Messen vor Ort in Düsseldorf guten Kontakt mit der Industrie und bleiben immer am Ball, was aktuelle Themen und Fragestellungen betrifft“, erläutert Michelidakis.

Die boot geht mit der Partnerschaft auch eine strategische Zusammenarbeit ein. Das Ziel der Kooperation ist es, auch zukünftig das Wachstum und die Bedürfnisse der Wassersport-Industrie in Europa immer im Blick zu haben und damit zu sichern.