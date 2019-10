Robuste Aluboote und flotte Segelyachten

Am Mittwoch, 23. Oktober, startet die zweite Auflage der Bootsmesse auf dem Messegelände in Hamburg. Fünf Tage, bis Sonntag, 27. Oktober 2019, stehen Boote und Yachten sowie ganz unterschiedliche Wassersport-Erlebnisse im Fokus. „Wir freuen uns sehr, dass die Messe beim Angebot der Schiffe noch einmal zulegen konnte“, erklärte Torsten Conradi, Präsident des Deutschen Boots- und Schiffbauer-Verbandes (DBSV), auf der Pressekonferenz am Dienstag zum Auftakt der Hamburg Boat Show. Der Norden sei ein ausgesprochen starkes Wassersportrevier, deswegen werden in den nächsten fünf Tagen auch viele Wassersportler auf dem Messegelände erwartet. „Viel Fachwissen und viele Möglichkeiten, um Wassersport live zu erleben“, versprach Bereichsleiter Dirk Kreidenweiß und betonte die zahlreichen Angebote im Rahmenprogramm.

