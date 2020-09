Salon Nautique Paris abgesagt

Die Pariser Bootsausstellung ist wegen der hohen Corona-Infektionszahlen in Frankreich abgesagt worden. Der französische Gesundheitsminister, Olivier Véran, kündigte kürzlich eine Reihe von Maßnahmen für Paris an, insbesondere die Reduzierung der maximal zulässigen Besucherzahlen für Großveranstaltungen von 5.000 auf 1.000 Personen. Diese Regel und ganz allgemein der gesundheitliche Kontext würden daher die Durchführung der Bootsausstellung in diesem Jahr nicht möglich machen.

Jedes Jahr bringt der “Salon Nautique” Anfang Dezember mehr als 200.000 Besucher und mehr als 800 Aussteller zusammen. Angesichts dieser Faktoren hatte die FIN beim Staat beantragt, drei Bootsmessen mit strikter Ablaufsteuerung zu organisieren. Dieses Projekt ermöglichte es, die Höchstgrenze von 5.000 Besuchern pro Ausstellung einzuhalten und gleichzeitig darauf zu achten, die Besucher keinen Gesundheitsrisiken auszusetzen.