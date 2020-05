Ultramarin erwirbt Bente Yachts

Der Hamburger Insolvenzverwalter Dr. Hendrik Heerma von der auf Sanierungen spezialisierten Sozietät FRH Finck Rinckens Heerma Rechtsanwälte – Steuerberater hat in dem bisherigen dreimonatigen Verfahren die Bente Yachts Gruppe vollumfänglich weitergeführt und erfolgreich an Ultramarin Meichle + Mohr, Kressbronn/Bodensee, veräußert. Die Käuferin Ultramarin wurde in diesem Prozess durch den Fachanwalt für Insolvenzrecht Dr. Jürgen Blersch von der BGP Blersch Goetsch Partnerschaftsgesellschaft Insolvenzverwaltungen mit Sitz in Wiesbaden vertreten. Beim Kaufprozess standen Sorgfalt, die Sanierung des Unternehmens und die Übernahme der Mitarbeiter, die im hohen Maße den Spirit der jungen Bootsmarke transportieren, an erster Stelle. Sonja Meichle leitet zusammen mit ihrem Vater Deutschlands größten Binnenyachthafen, Ultramarin, die Meichle + Mohr Marina, mit rund 1.500 Liegeplätzen in Kressbronn am Bodensee. Ergänzend dazu ist die Mutter von zwei Kindern Vizepräsidentin des Bundesverbandes Wassersportwirtschaft in Köln und verfügt über ein abgeschlossenes VWL-Studium. Ultramarin vertreibt seit Anfang an erfolgreich die Marke Bente. Durch die Erfahrung im Yachtsport sowie die unternehmerische Expertise von Ultramarin möchte das familiengeführte Unternehmen zukünftig das vollständige Potenzial von Bente ausschöpfen und das eigene Portfolio erweitern. Ultramarin hat Christian Daum von der Bente Yachts GmbH für die Schlüsselfunktion Head of Bente Yachts gewinnen können. Ultramarin, die Meichle+Mohr Marina gehört zur Meichle+Mohr Firmengruppe und hat die Rechte der jungen Werft aufgekauft, um die Modellpalette fortzuführen. Die bereits beauftragten Segelboote in der Werft Yacht Service Polen mit Sitz in Stettin werden fertiggebaut und können ausgeliefert werden. Kunden, die eine Bente 24 bestellt haben und nicht vom Kauf zurückgetreten sind, sollen ihre Boote diesen Sommer ohne Verluste erhalten. Georderte Bente 39 sollen bis zum Sommer 2021 fertiggestellt werden. Somit bleibt die Bente 24 Schwerpunkt des Geschäfts, begleitet von der Bente 39 und zukünftig erweitert um die Bente 28. Eine weitere gemeinsame Zusammenarbeit mit dem bisherigen Design- und Konstruktionsbüro Judel/Vrolijk & co. wird angestrebt. Geplant sind ferner Optimierungen im Qualitätsmanagement, kleinere Anpassungen im Produktionsablauf und der Ausbau des Händlernetzes. Vorbehaltlich der Zustimmung der Gläubigerversammlung werden ab dem 01.07.2020 wieder alle Modelle der Boote der Marke Bente bestellbar sein. Der Geschäftssitz wird zukünftig am Bodensee liegen.