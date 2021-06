Bootspunkt offizieller S\V14 Importeur

Die S\V14 Boote kommen 2021 auf mehreren Regatten zum Einsatz, u.a. bei der Inklusions-Liga und dem Helga Cup. Besonders hervorzuheben ist die im August stattfindende WM im inklusiven Segeln in Hamburg sowie die German Open S\V14 auf dem Möhnesee, ebenfalls im August diesen Jahres.

Bootspunkt ist ein Geschäftsbereich der Ditoma GmbH, einem in Ludwigsburg ansässigen Großhändler für Oberflächentechnik. Über zwei Ladengeschäfte in Ludwigsburg und Kirchberg am Bodensee sowie den Onlineshop Bootspunkt.de, vertreibt das Unternehmen Segelboote, Schlauchboote sowie Zubehör und Teile von bekannten Marken.