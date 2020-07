Dehler 38SQ: Schnelligkeit und Qualität

Seit Ende der 1970er Jahre hat Dehler eine Reihe sehr erfolgreicher Cruiser Racer an den Start gebracht. Den Anfang machte die Sprinta Sport, die 1980 die erste Einheitsklassen-Yacht nach der Vermessungsformel IOR wurde. Seither wurden zahlreiche Modelle entwickelt und gefertigt, die durch gute Geschwindigkeitswerte und bahnbrechende Innovationen hinsichtlich Ausrüstung und Einrichtung überzeugten. Bei einigen lag der Fokus deutlich auf Regattatauglichkeit, bei anderen stand Fahrtenkomfort im Vordergrund. Letzteres galt vor allem für Dehler-Typen, die um die Jahrtausend-Wende entstanden. Ein Überangebot an Fahrtenyachten, gepaart mit der damals einsetzenden Konjunkturflaute in der Bootsbranche sorgte dafür, dass die Werft in finanzielle Schwierigkeiten geriet und schließlich verkauft werden musste.

© Dehler

Nach der Übernahme durch die Hanse Yachts AG, die 2009 erfolgte, besann man sich auf das einstmals sehr erfolgreiche Performance-Konzept und ließ es in Form einer neuen Dehler 38 wieder auferstehen. Nun scheint die Zeit gekommen, dieses Modell ein wenig aufzupolieren, um es zukunftsfähig zu machen. Um nochmals deutlich auf die Zielgruppe hinzuweisen, stattete man das Relaunch mit dem Namenszusatz SQ aus, der für Speed and Quality steht. Seine Rumpf- und Deckslinien basieren auf denen der Dehler 38, die seit 2013 produziert wird. An Baunummer eins der SQ-Version wird aktuell mit Hochdruck gearbeitet, denn der Termin für die Premierenfeier steht schon fest. Sie soll Mitte September auf der Cannes Boatshow stattfinden.