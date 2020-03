Kiten mit Kajüte

Der Kite-Trend macht auch vor den Yacht-Seglern nicht halt. Armorkite aus Frankreich hat seit fünf Jahren an einer Kite-Version für ein Boot in der Mini-6.50-Kategorie getüftelt und ist nun zur Serienreife gelangt. Zur boot wurde der AK-650 vorgestellt, dessen Rumpf von Etienne Bertrand gezeichnet wurde und mit seiner runden Bugpartie an die aktuellen Mini-Yachten erinnert. Angetrieben wird das Boot, das über Seitenschwerter, aber keinen Kiel verfügt, durch Kites mit einer Größe zwischen 8 und 25 m². Die bisher erreichte Geschwindigkeit soll bei 17 Knoten gelegen haben. Ein Amwind-Winkel von 30 Grad zum wahren Wind soll möglich sein.

Neben einem breiten Cockpit bietet der AK-650 auch eine Kajüte mit Kojen bis zu vier Personen. Gesegelt wird das Boot mit zwei Personen (Steuermann und Kite-Lenker). Durch den geringen Tiefgang von nur sieben Zentimetern ist ein Anlanden am Strand problemlos möglich. Doch der AK-650 soll nicht nur geschützte Reviere, sondern selbst für die See geeignet sein.