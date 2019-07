LelieClass: Jung, pflegeleicht und wandertauglich

Darüber hinaus ist sie vom Design her hochinteressant, denn so ziemlich alles ist anders, als man es von den gängigen Jugend-, Ausbildungs- und Wanderjollen kennt. Sie hat eine nach vorn gereckte Bugnase, wie man sie von Oceanracern kennt, ist sehr breit geschnitten, hat daraus resultierend ein äußerst geräumiges Cockpit, in dem locker vier Kinder bzw. Jugendliche schlafen können, was umso erstaunlicher ist, wenn man bedenkt, dass die Jolle nur 5,60 Meter lang ist. Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht in der Pflegleichtigkeit. Da seewasserbeständiges Aluminium verwendet wird, ist das Material korrosionsfrei und muss nicht lackiert und entsprechend auch nicht nachgearbeitet werden. Für die Winterüberholung reicht es, das Schiff gründlich mit Wasser zu reinigen.

Für Segelspaß und gute Geschwindigkeitswerte inklusive schöner Gleitfahrten sorgen die modernen Linien, die vom niederländischen Konstruktionsbüro FCY Design stammen. Die LelieClass soll die Lelievlet ablösen, eine Konstruktion aus dem Jahre 1955, die ebenfalls für Ausbildung und für den Einsatz auf Pfadfinder-Freizeiten gedacht war.