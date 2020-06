Melges 15: Glitschen auf die alte Art

Zum optimalen Crewgewicht sagt sie bisher nichts, aber die Dimensionen von 4,57 Meter Länge und 1,67 Meter Breite sowie 12,4 Quadratmetern Segelfläche am Wind und einem 14,5 Quadratmeter großen Gennaker lassen erahnen, dass es sich nicht um ein Kinderboot handelt. (Zum Vergleich: Der Pirat mit vierzig Zentimetern mehr Länge bei annähernd derselben Breite bringt nur zehn Quadratmeter Segelfläche an den Wind).

Die Melges 15 wäre hier in direkter Konkurrent zum Pirat – und bringt mehr Segelfläche mit © Melges

Hierzulande wäre die Melges 15 ein direkter Konkurrent zur Piraten-Jolle, die von Zweimann-Crews gesegelt wird, kein Trapez vorsieht, aber ambitionierte Teamarbeit erfordert. Der Segelspaß auf einem modernen Glitscher, wie ihn der amerikanische Flitzer darstellt, ist sicher größer, aber es fehlt die Klassengemeinschaft – ein Problem, das alle neuen Konstruktionen gemein haben.

Der Preis von rund 13.000 Euro ist allerdings so interessant, dass sich sicher manch begeisterter Jollensegler mit Freude am konventionellen Ausreiten näher mit der Neuen beschäftigen wird. In One-Design-Ausführung wird die Melges 15 mit Groß, Fock, Gennaker und Gennaker-Ausrüstung geliefert. Die Club-Version ist die abgespeckte Variante nur mit Groß und Fock und daher gut 500 Euro günstiger.