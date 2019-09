Neue Dehler 30 OD im Wasser

Punktlandung: Rechtzeitig zum Cannes Yachtfestival hat Dehler die neue Dehle 30 One Design zu Wasser gelassen. Noch bis zum Ende der Messe am Sonntag kann die Dehler 30 am Stand SAIL208 besichtigt werden. Interessierte können sich unter diesem Link anmelden.

meanwhile in Cannes… #playharder Gepostet von Dehler30od am Samstag, 7. September 2019

Die Offshore Olympia-Klasse für Paris – Doublehanded mixed – befeuert die Diskussion um den am besten geeignete Bootstyp. Die Dehler 30od würde durchaus in das Anforderungsprofil passen. Mit dem Entwurf des sportlichen Kreuzers möchte Dehler auch genau dieses Profil erfüllen. Sollte die Dehler 30 den Sprung in die Olympischen Bootsklassen wäre dies ein großer Prestigeerfolg für die Werft, die den Bootsbau in Deutschland seit den Anfängen mitbestimmte. Mit der Sprinta Sport und der späteren Dehler DB1 (aus der die Dehler 34 entstand) festigte die Werft den Ruf als Schmiede für schnelle Schiffe, die international das Regattageschehen dominierten. Doch im neuen Jahrtausend wurde es still um Dehler. Unter dem neuen Besitzer, der Hansegroup, setzt die Traditionswerft aber alles daran, die Marke Dehler wieder an die Spitze zu bringen.