Neue Modelle von ICE Yachts

Sehr beeindruckend sind die Zahlen, die für die knapp 16 Meter lange Yacht aufgerufen werden. Sie wiegt gerade einmal 13 Tonnen, wovon allein 5 Tonnen auf den Ballast entfallen. Das bedeutet einen sehr hohen Ballastanteil von 38 Prozent und eine entsprechend gute Stabilität. Kein Wunder also, dass die ICE 54 eine außergewöhnlich große Segelfläche an den Wind bringt. Die Quadratmeterzahl von Groß und Vorsegel beträgt zusammen 162. Besonders beeindruckend aber ist die Größe des Gennakers. Für ihn werden sagenhafte 310 Quadratmeter Tuchfläche gelistet.

Gefertigt wird in Cremona in Norditalien. Für die schnittigen Linien des Multihulls zeichnet das Design-Studio Micheletti + Partners verantwortlich, die beiden klassisch eleganten Monohull-Risse stammen von Umberto Felci.

ICE-Yachten sind für Regatten gemacht, aber nicht nur. Gleichzeitig bieten sie sehr wohnliche Interieure, deren Fertigung ebenfalls viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Konzipiert als Semi-Custom-Bauten hat der Eigner großes Mitspracherecht bei der Gestaltung der Möblierung und Ausrüstung seiner Yacht. Vom Grundgerüst her bietet die Werft Ausbau-Layouts mit drei Schlafkabinen und zwei Bädern.

Dass die ICE 54 eine derart große Segelfläche verträgt, liegt an der aufwendigen Verarbeitungstechnik und an den hochwertigen Materialien, die für Schiff und Rigg verwandt werden. Unter Zuhilfenahme von Glas-Carbon-Verbundstoffen, Airex-Schaum und Epoxy entstehen leichte, gleichzeitig sehr feste Sandwich-Laminate, die das leichte Yacht-Gewicht überhaupt erst möglich machen, zumal obendrein noch das Vakuuminfusionsverfahren zum Einsatz kommt. Das Ganze wird dann mit einem Carbon-Mast garniert, wodurch nochmals Gewichtsreduktion (im Vergleich zu Standard-Riggs) erreicht wird. Die hohe Stabilität und das verminderte Toppgewicht machen es möglich, dass die Segelfläche auf genannt beeindruckende Größe anwachsen kann.

Design Felci Yacht Design CE-Klasse A Lüa 15,80m LWL 14,84m Breite 4,65m Tiefgang 2,50/2,80m Gewicht 13t Ballast 5t Großsegel 95m2 Genua 67m2 Motor Volvo Penta 75PS Trinkwasser 520l Diesel 350l

ICE 70



Die Verwandtschaft zur kleinen Schwester ist nicht zu übersehen. Auch die ICE 70 kommt mit einem klassisch-modernen Riss daher, sie überzeugt durch sehr klare Linien, die sowohl den Rumpf als auch das Deck betreffen. Kein Wunder, denn auch ihr Entwurf stammt aus dem Hause Felci, und das ist bekannt für vollkommen schnörkelloses Design. So sieht man einen extrem niedrigen Aufbau, der fast im Rumpf verschwindet, Seitendecks, die beschlagfrei bis ins Heck durchlaufen, und ein Cockpit, das sich insgesamt sehr aufgeräumt präsentiert. Möglich wird das durch die beiden Sitzbänke im Gästebereich, deren Sülls die Winschen aufnehmen. Sie liegen in der Nähe der beiden Steuerräder, die auf ein einzelnes Ruderblatt zugreifen.

Auffallend schmal ist die lange Kielfinne, die mit einer flachen und achtern hauchdünnen Torpedobombe ausgestattet wird. Bemerkenswert ist auch, dass bei der Rumpfform auf scharfe Kimmkanten verzichtet wurde. Stattdessen ist das Heck als breites, abgerundetes U geformt und im Unterwasserbereich sehr flach geschnitten. Solange die ICE 70 waagerecht schwimmt, verfügt sie über eine kurze Wasserlinie und damit eine kleine benetzte Fläche, die gute Leichtwindeigenschaften mit sich bringt. Mit aufkommender Brise und einsetzender Krängung erhöht sich die Wasserlinienlänge, was wiederum auf eine höheres Geschwindigkeitspotenzial schließen lässt, denn bekanntlich läuft Länge bei mehr Wind. Gleichzeitig erhöht sich die Stabilität.

Wie die 54 ist auch die 70 sehr leicht. Ihr Deck ist aus Voll-Carbon gefertigt, ihr Rumpf besteht aus einem Sandwich-Fiberglas-Laminat mit Carbon-Verstärkungen, und der Mast ist ebenfalls aus Carbon. Bei einer Gesamtlänge von über 21 Metern verdrängt die ICE 70 nur 25 Tonnen, wovon 8 Tonnen und damit 32 Prozent auf den Ballast entfallen.Für das Interieur gibt die Werft nur wenig Vorgaben. Der Eigner soll sich möglichst viele individuelle Wünsche erfüllen können. Das gilt sowohl für die Möblierung als auch für die Raumaufteilung. Baunummer eins erhält drei Doppelkabinen, drei Bäder, einen separaten WC-Raum und einen sehr geräumigen Salon. Backbord unter dem Cockpitboden soll die Pantry liegen, allerdings nur im vorderen Bereich, denn das gesamte Achterschiff ist als Garage für das Dinghi gedacht.

Für den Außenbereich hat sich ICE-Yachts eine extravagante Sprayhood-Biminitop-Lösung einfallen lassen. Beide Cockpitüberdachungen können separat gespannt werden, zusammen überdachen sie die komplette Gästeplicht. Wer also lieber an als unter Deck sitzt, ist hier auch bei Schlechtwetter gut aufgehoben.

Design Felci Yacht Design Lüa 21,30m LWL 19,80m Breite 5,76 Tiefgang 2,80m/4,50m Gewicht 25,5t Ballast 8,1t Großsegel 148m2 Genua 111m2 Motor Yanmar 4VL 195PS Trinkwasser 1.100l Diesel 1.200l

ICECAT 72

Vor kurzem erst hat die Werft den Stapellauf des vielbeachteten ICECAT 67 Elssa gefeiert. Der Zweirümpfer hatte Aufsehen erregt, weil er mit besonders umweltfreundlicher Technologie ausgestattet wurde, gute Stabilitätswerte aufweist und hohe Sicherheitsstandards bietet. Für diese Eigenschaften ist er mit den RINA (Royal Institution of Naval Architects) Green Class and Comfort Class Awards ausgezeichnet worden.

Ermuntert durch diesen Erfolg wagt sich ICE Yachts nun an die Fertigung eines noch größeren Cats. Seine Abmessungen werden mit 22 Metern Länge und 9,80 Metern Breite angegeben, sein Charakter mit hohem Leistungswillen, der Geschwindigkeiten von über 30 Knoten unter Segeln anstrebt. Selbst unter Motor sollen mehr als 14 Knoten Speed drin sein.

Zeitgleich wird an einer kleineren Schwester von 62 Fuß Länge gearbeitet, ausgestattet mit demselben Temperament. Verantwortlich dafür zeichnet Lucio Micheletti, von dem auch die Zeichnungen für den großen Bruder stammen.