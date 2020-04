Oceanis 40.1: Frischer Schwung

Der Riss stammt aus der Feder von Marc Lombard, der frischen Schwung, sprich bessere Performance in die vormals etwas behäbige Oceanis-Serie bringen soll. Die Premiere ist für September auf der Cannes Boatshow angesetzt. Aktuell gibt es noch keine Fotos, aber aussagekräftige Renderings. Sie zeigen eine modern geschnittene Yacht mit relativ schmaler und langer Wasserlinie, die gute Speedwerte auch bei leichterem Wind erwarten lässt. Durch ausgeprägte Kimmkanten, die vom Bug bis in den Spiegel hineinlaufen, kommt einerseits Stabilität, andererseits mehr Volumen ins Schiff, was den Einbau vieler Kabinen für den Chartermarkt, alternativ großzügige Interieurs für Privatkunden ermöglicht.

In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist die große Vielfalt, welche die Neue in Bezug auf Interieur und Ausstattung bietet. Der Kunde hat die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Kielmodellen mit Tiefgängen zwischen 1,68 und 2,27 Metern und zwei unterschiedlich hohen Masten, die entweder 76 oder 79 Quadratmeter Segelfläche an den Wind bringen.