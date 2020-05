Oceanis Yacht 54: Easy Sailing

Neben den reinen Oceanis-Modellen unterhält Beneteau eine Produktlinie, die den Namen Oceanis Yacht trägt und in der die Fahrtenschiffe der Werft eine Heimat finden. Vorerst zeigt sich nur das Flaggschiff Oceanis Yacht 62 unter Segeln, doch der Stapellauf eines zweiten, etwas kleineren Modells ist schon in Aussicht gestellt. Er soll während der Cannes Boat Show im September 2020 stattfinden. Wie bei ihrer großen Schwester ist auch die neue 54-Fuß-Yacht voll auf Komfort gepolt. Dazu gehören ein hochwertiges und großzügig gestaltetes Interieur, ein geräumiges Cockpit, in dem vor allem die Gäste viel Bewegungsfreiheit genießen, und barrierefreie Übergänge, die den Wechsel vom Außen- in den Innenbereich so angenehm wie möglich gestalten.

Ebenso wichtig ist eine leichte Manövrierfähigkeit, denn die Yacht soll trotz ihrer 17 Meter Länge von einer kleinen Mannschaft handelbar bleiben. Möglich wird das durch ein ausgetüfteltes Deckslayout, das den Skipper in die Lage versetzt, alle Segel auch vom Steuerstand aus zu bedienen. Im Hafen kann er zudem auf die Unterstützung durch das optionale Dock-&Go-System bauen, welches das Manövrieren unter Motor auf engem Raum erleichtert. Dazu gehören ein Bugpropeller und ein um 360° schwenkbares Saildrive-Antriebssystem, die mittels Joysticks bedient werden.