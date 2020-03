OneFly setzt auf One-Design

Der neue kleine Center-Foiler aus Frankreich, der OneFly, setzt ganz bewusst darauf nicht in die Motten-Maße zu passen. Denn um sich als echte Einheitsklasse zu etablieren, soll Onefly eben nicht im Moth-Circuit mitsegeln. Und so ist das kleiner Foiler-Skiff einige Zentimeter länger als die Konstruktionsklasse.

Ansonsten erinnert aber vieles an die etwas kleineren Geschwister. Der Rumpf ist mit Auslegern ausgestattet, das Foliensegeln wird am Carbon-Rigg gesetzt. Und die Steuerung der Foil-Klappen erfolgt über das etablierte Wand-System am Bug. Der Rumpf verfügt indes über mehr Auftrieb, um auch im Lowrider-Modus noch segeln zu können. In der Handhabung soll der OneFly so weit vereinfacht worden sein, dass er in zehn Minuten segelfertig ist.