X-33C – der rote Baron

Zahlreiche Werften, die ehemals als reine Segelyacht-Werften bekannt waren, haben mittlerweile eine Motorbootlinie auf Kiel gelegt und nicht selten übersteigen die Stückzahlen der produzierten Motorboote mittlerweile die der Segelyachten.

X-Yachts CEO Kræn Brinck Nielsen erklärt: „Unser Eigentümer, Ib Kunøe, und ich diskutierten darüber, was X-Yachts in das 5. Jahrzehnt bringen könnte, und wir erkannten schnell, dass die Einführung eines komfortablen, einfach zu bedienenden Motorbootes auf dem Markt eine sehr interessante, aber auch sehr herausfordernde Aufgabe sein würde.

Dabei soll das neue Motorboot nicht nur neue Kundenkreise erschließen, sondern wendet sich auch ausdrücklich an den bestehenden, segelnden Kundenkreis der Werft.